Puglia archeo trekking – il bosco di Marcedd

Da baritoday.it 16 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 21 febbraio alle 10.00, Puglia Archeo Trekking organizza una passeggiata nel Bosco di Marcedd, a causa della grande affluenza di appassionati di escursioni che vogliono scoprire i tesori nascosti di Lama San Giorgio. La camminata si svolge tra distese di querce e pini, con un percorso semplice che permette a tutti di esplorare il paesaggio senza fatica. La zona si trova nelle campagne a sud-est di Casamassima, vicino a Sammichele, e offre un’occasione per conoscere meglio la natura locale.

Puglia Archeo Trekking – Il Bosco di MarceddSabato 21 febbraio – ore 10.00Casamassima – SammicheleUn percorso facile e adatto a tutti alla scoperta di uno dei tratti più suggestivi di Lama San Giorgio, nelle campagne a sud-est di Casamassima. Protagonista dell’escursione sarà la Macchia di.🔗 Leggi su Baritoday.itImmagine generica

Puglia archeo trekking – la Fungipendola (foresta di Mercadante)

Scopri la Foresta di Mercadante con Puglia Archeo Trekking attraverso il percorso La Fungipendola.

Puglia archeo trekking e laboratori in masseria – la gravina di Monsignore

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.