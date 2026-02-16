Psicoterapia della Gestalt a Palermo un seminario sul Bambino dentro e fuori di noi

A Palermo, Margherita Spagnuolo Lobb ha organizzato un seminario sulla psicoterapia della Gestalt, ispirato al proverbio africano “Per far crescere un bambino ci vuole un villaggio”. La responsabile dell’Istituto di Gestalt HCC Italy ha spiegato che l’evento mira a esplorare come il nostro bambino interiore influenzi le relazioni e il benessere quotidiano. Durante il seminario, sono stati presentati casi pratici e tecniche per aiutare le persone a riconoscere e affrontare queste parti di sé. La giornata ha visto la partecipazione di psicologi, terapeuti e semplici curiosi provenienti da tutta la regione.

Si è svolta la due giorni organizzata dalla Scuola di specializzazione in psicoterapia dell'Istituto di Gestalt HCC Italy, con gruppi di lavoro e la presentazione di due progetti di ricerca "Per far crescere un bambino ci vuole un villaggio": citando questo proverbio africano, la direttrice dell'Istituto di Gestalt HCC Italy, Margherita Spagnuolo Lobb, ha spiegato lo scopo del convegno "Il bambino dentro e fuori di noi. La cura dell'essenziale in Psicoterapia della Gestalt", organizzato dalla Scuola di specializzazione in psicoterapia dello stesso Istituto, che si è svolto presso l'Hotel La Torre di Mondello.