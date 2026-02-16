Provvedimenti disciplinari LBA | Sassari e Varese penalizzate con ammende

Il motivo per cui Sassari e Varese sono state multate è legato ai comportamenti scorretti durante le partite della quinta giornata di ritorno del campionato, giocata tra il 14 e il 15 febbraio 2026. Durante le partite, entrambe le squadre hanno ricevuto ammonizioni e proteste che hanno portato alla decisione di infliggere delle multe. La LBA ha deciso di applicare queste sanzioni per mantenere l’ordine e la disciplina nel torneo.

La quinta giornata di ritorno del campionato, disputata tra il 14 e il 15 febbraio 2026, ha visto l'applicazione di sanzioni disciplinari a carico di alcune squadre. Le misure hanno riguardato comportamenti verso gli ufficiali di gara, sia in campo sia al termine delle partite, nonché irregolarità legate alle attrezzature obbligatorie. Le ammende e le ammonizioni contenute nelle comunicazioni ufficiali integrano il quadro regolamentare della manifestazione, puntando a garantire il rispetto delle norme da parte di tesserati, staff e società coinvolte. openjobmetis varese: ammenda per offese collettive e frequenti dirette agli arbitri e alla lega basket e per lancio di sputi isolato