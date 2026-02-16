Provinciali Frosinone la corsa è partita | ecco le liste di PD Forza Italia e Progetto Futuro per il voto dell' 8 marzo

Il nome di PD, Forza Italia e Progetto Futuro compare nelle liste ufficiali, segnando l'inizio della campagna elettorale per le provinciali di Frosinone. La corsa è partita con le candidature pubblicate e le prime riunioni di partito, mentre i candidati si preparano a confrontarsi sui programmi e sui territori.

Schieramenti pronti per il rinnovo del Consiglio Provinciale. I Dem puntano sull'esperienza amministrativa, gli Azzurri sul rilancio delle infrastrutture. Quadrini guida la civica "trasversale" con l'appoggio di Azione La macchina elettorale per il rinnovo del Consiglio Provinciale di Frosinone è ufficialmente in moto. In vista dell'appuntamento alle urne fissato per domenica 8 marzo 2026, i principali schieramenti politici e civici hanno depositato le liste e presentato i candidati che si contenderanno i seggi a Palazzo Jacobucci. Una sfida di secondo livello (votano sindaci e consiglieri comunali) che disegnerà i nuovi equilibri politici della Ciociaria.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

A Salerno sono state depositate sei liste in vista delle elezioni provinciali dell’11 gennaio.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.