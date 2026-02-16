Prova finale nuove posizioni economiche ATA | chi è part-time deve recuperare le ore se non è in servizio?

Il 13 febbraio, Orizzonte Scuola ha organizzato una diretta per discutere delle prove finali sulle nuove posizioni economiche ATA, che si svolgeranno tra il 23 e il 27 febbraio. La questione principale riguarda gli operatori part-time: devono recuperare le ore se non sono in servizio durante le prove? La domanda nasce dall’incertezza che circola tra i collaboratori scolastici, preoccupati di perdere diritti o di dover rimanere a casa senza retribuzione.

In vista delle prove finali per l’attribuzione delle nuove posizioni economiche ATA, in programma dal 23 al 27 febbraio, Orizzonte Scuola ha dedicato una diretta di approfondimento il 13 febbraio. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Posizioni economiche ATA, anche chi è in assegnazione provvisoria svolge la prova nella sede di servizio. Pillole di Question Time Il 20 gennaio 2026, su OrizzonteScuola TV, si è discusso delle modalità organizzative delle prove finali per il personale scolastico, inclusi i lavoratori ATA in assegnazione provvisoria. Posizioni economiche ATA, posso partecipare alla prova finale se sono in malattia? Tutte le RISPOSTE AI QUESITI Dal 23 al 27 febbraio si terranno le prove finali per assegnare le 46mila nuove posizioni economiche ATA. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Posizioni economiche ATA, ecco le convocazioni e le sedi prova finale [COMPLETO] Attenzione alle rettifiche; Posizioni economiche ATA, sede della prova finale in caso di trasferimento o assegnazione provvisoria; Posizioni economiche ATA, posso partecipare alla prova finale se sono in malattia? Tutte le RISPOSTE AI QUESITI; Posizioni economiche ATA, prove finali: istruzioni per i candidati. Posizioni economiche ATA, posso partecipare alla prova finale se sono in malattia? Tutte le RISPOSTE AI QUESITIDal 23 al 27 febbraio si svolgeranno le prove finali di valutazione per l'attribuzione delle nuove 46mila posizioni economiche ATA. orizzontescuola.it Prove finali posizioni economiche ata: ecco perché non è previsto non superare il testInformati sulle nuove posizioni economiche ata e sulla prova di valutazione finale per ottenere il massimo in busta paga. informazionescuola.it Le principali novità della nuova disciplina riguardano l’organizzazione dell’esame finale (la prova teorica viene articolata in due prove, una scritta e una orale, mentre resta invariata la prova pratica), nonché l’individuazione di requisiti specifici per l’assegnazi - facebook.com facebook