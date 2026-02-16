Protocollo VAR c’è il via libera dell’IFAB alla modifica per i casi di doppia ammonizione Ecco quando è attesa la ratifica
L’IFAB ha approvato ufficialmente la modifica al protocollo VAR che riguarda i casi di doppia ammonizione, una decisione che potrebbe cambiare le partite di calcio in modo immediato. La modifica prevede che, in presenza di due cartellini gialli, il secondo venga mostrato solo dopo aver verificato la situazione, evitando interruzioni inutili. La ratifica definitiva dovrebbe arrivare nei prossimi giorni, ma l’iter sembra ormai concluso. La novità interesserebbe tutte le competizioni ufficiali e potrebbe portare a decisioni più rapide da parte degli arbitri.
Protocollo VAR, arriva l’ok dell’IFAB alla modifica per i casi di doppia ammonizione. Ecco quando è attesa la ratifica di questa regola. La Juve attende sviluppi decisivi sul fronte arbitrale dopo le recenti polemiche. Il caso Alessandro Bastoni, graziato nel derby d’Italia, ha scoperchiato la pentola sull’ inadeguatezza del protocollo VAR, messa a nudo dai fatti di San Siro. Per scongiurare nuovi casi simili, è in arrivo una decisione storica dell’ IFAB. ULTIMISSIME JUVE LIVE L’organismo internazionale valuterà infatti di allargare l’intervento tecnologico anche alle espulsioni per doppia ammonizione, sanando un vuoto normativo evidente. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Caso Kalulu e la svolta Ifab: ecco come cambierà il VAR dai Mondiali 2026
L’IFAB ha deciso di modificare le regole del VAR a partire dai Mondiali 2026, dopo le controversie legate ai precedenti utilizzi.
