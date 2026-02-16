Pronostico Wolverhampton-Arsenal | c’è la combo da sfruttare
Il match tra Wolverhampton e Arsenal si svolge mercoledì alle 21, in una sfida che può favorire le scommesse sulla combinazione di risultati. La partita, valida per la trentunesima giornata di Premier League, vede l’Arsenal di Arteta tentare di consolidare la posizione in classifica contro una squadra in crisi, ormai lontana dalla lotta per la salvezza. Wolverhampton, ultima in classifica, ha già perso molte chance di rimanere nel massimo campionato inglese e cerca di chiudere la stagione nel modo meno umiliante possibile.
Wolverhampton-Arsenal è una partita della trentunesima giornata di Premier League e si gioca mercoledì alle 21: diretta tv, probabili formazioni, pronostico Questo anticipo della trentunesima giornata di Premier League è un’occasione assai importante per l’Arsenal di Arteta contro l’ultima della classe che non ha più nemmeno la speranza della salvezza. La squadra ospite vuole cogliere il massimo. (AnsaFoto) – Ilveggente.it E lo farà, e non staremo qui a sciorinare quelli che sono i numeri dei Gunners ma ci soffermiamo, soprattutto, su quello che è il rendimento interno dei Wolves. 🔗 Leggi su Ilveggente.it
Pronostico Arsenal-Wolverhampton: testa-coda senza storia
L'incontro tra Arsenal e Wolverhampton, valido per la sedicesima giornata di Premier League, si svolge sabato alle 21.
