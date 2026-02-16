Il Monaco affronta il PSG domani, perché i parigini vogliono conquistare la sesta vittoria consecutiva contro i monegaschi. La squadra di Galtier ha perso punti importanti in campionato, e ora punta tutto sui recuperi di questa sera per qualificarsi agli ottavi di Champions League. I giocatori del PSG si sono concentrati molto su questa partita, lasciando da parte le tensioni in Ligue 1, dopo la sconfitta contro il Rennes.

Monaco-PSG è una partita degli spareggi per l’accesso agli ottavi di finale di Champions League: orario, dove vederla, formazioni e pronostico Evidente che i pensieri del PSG, nell’impegno di venerdì scorso in campionato – la sconfitta sul campo del Rennes che ha riconsegnato la testa della classifica della Ligue 1 al Lens – erano tutti rivolti a questo derby. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Così com’è successo lo scorso anno, corsi e ricorsi storico, la squadra di Luis Enrique dovrà affrontare una formazione che gioca in Francia negli spareggi. Chissà, magari è un segnale di quello che potrebbe succedere anche se, c’è da dirlo, quest’anno almeno fino al momento il PSG non è lo stesso dello scorso anno e inoltre ha già perso in campionato sul campo dei monegaschi. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Monaco-PSG: sarà la sesta volta di fila

