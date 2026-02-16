Pronostico Macclesfield-Brentford | tutto sereno per gli ospiti

Il Brentford si aspetta di vincere facilmente contro il Macclesfield, perché la squadra ospite ha avuto molte difficoltà nelle ultime partite. La partita dei sedicesimi di finale di Fa Cup si gioca domani, e il Brentford punta a sfruttare questa occasione per avanzare. La squadra di casa, invece, ha perso tre delle ultime quattro gare, e ora si trova in una posizione complicata. La partita si gioca allo stadio Moss Rose, dove il Brentford ha già vinto tre volte in questa stagione.

Macclesfield-Brentford è una partita dei sedicesimi di finale di Fa Cup: pronostico, formazioni e dove vederla Vero è che la Fa Cup molto spesso dà grandi sorprese. Ma è altrettanto vero che il Brentford, in questa sfida valida per i sedicesimi di finale di questa manifestazione, non è che possa avere tutti questi problemi. Motivo semplice, parliamo di un match contro una squadra che gioca nella League Nord dell'Inghilterra e che occupa, tra le altre cose, anche una posizione di metà classifica. I tre risultati utili di fila piazzati nel corso delle settimane – c'è anche il pareggio contro l'Arsenal – ha permesso al Brentford di ritrovare delle certezze che sembravano perse ad un certo punto della stagione. Il Macclesfield ha eliminato il Crystal Palace, campione in carica, il 10 gennaio, sorprendendo molti e segnando un grande risultato per il club di sesta divisione. Il Macclesfield, squadra di sesta divisione, ha sorpreso tutti eliminando il Crystal Palace nella FA Cup del 10 gennaio, causando grande scalpore nel calcio inglese.