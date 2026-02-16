Pronostico Galatasaray-Juventus | la rabbia trasformata in vendetta

Il Galatasaray si prepara a sfidare la Juventus negli spareggi di Champions League, dopo aver perso contro la squadra italiana in modo bruciante. La squadra turca vuole dimostrare di essere pronta a reagire e cambiare rotta, anche grazie al supporto dei tifosi che riempiranno lo stadio. La partita si gioca questa sera alle 21:00 e sarà trasmessa su Sky Sport. I giocatori di entrambe le squadre sono concentrati, ma il Galatasaray ha mostrato una determinazione diversa rispetto alla precedente sconfitta.

Galatasaray-Juventus è una partita degli spareggi per l’accesso agli ottavi di finale di Champions League: orario, dove vederla, formazioni e pronostico Una rabbia mai vista prima d’ora. Una situazione che alla Juve raramente si è vissuta. L’errore di La Penna nel match contro l’Inter ha fatto alterare i bianconeri: Spalletti non ha parlato, e davanti alle telecamere si sono presentati Chiellini e Comolli. Diciamo che non è stato il modo migliore per approcciare alla gara di domani contro il Galatasaray, l’andata degli spareggi Champions League. (AnsaFoto) – Ilveggente. 🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Pronostico Galatasaray-Juventus: la rabbia trasformata in vendetta Rabbia trasformata in energia: Ruvo travolge il Modigliani Questa sera al PalaModigliani, Bi. Pronostico Como-Bologna: la vendetta è servita Il match tra Como e Bologna, in programma sabato alle 15:00, apre la ventesima giornata di Serie A. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Galatasaray-Juventus (Champions League): orario, dove vederla in TV e pronostico; Pronostici Galatasaray-Juventus: Statistiche, Analisi, Dove in TV 17.02.2026 Champions League; Galatasaray - Juventus | pronostico & migliori quote | 17.02.2026; Pronostico Inter-Juventus quote analisi 25ª giornata Serie A. Playoff Champions, pronostici e quote di Galatasaray - Juventus: primo gol turco oltre la pari da provareGalatasaray e Juventus di fronte nell'andata dei playoff ci Champions League: stadio storicamente ostico quello di Istanbul per i bianconeri ... assopoker.com Galatasaray-Juventus (Champions League): orario, dove vederla in TV e pronosticoLe informazioni sul playoff di Champions League di andata, tra Galatasaray e Juve. msn.com Galatasaray-Juventus (Champions League): orario, dove vederla in TV e pronostico facebook