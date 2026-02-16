Pronostico Borussia Dortmund-Atalanta | i precedenti dicono gialloneri

Il Borussia Dortmund ha battuto l’Atalanta nelle ultime sfide di Champions League, a causa della maggiore esperienza in queste competizioni. La squadra tedesca ha vinto due degli ultimi tre incontri, segnando un totale di sette reti. La partita di martedì si gioca alle 21:00, visibile su Sky Sport, e vede le due squadre affrontarsi negli spareggi per gli ottavi. L’Atalanta punta tutto sulla sua difesa compatta, mentre il Dortmund conta sul suo attacco rapido, forte di un giocatore chiave in forma.

Borussia Dortmund-Atalanta è una partita degli spareggi per l'accesso agli ottavi di finale di Champions League: orario, dove vederla, formazioni e pronostico Tre precedenti nella storia di queste due formazioni. Uno era un'amichevole, quindi non la prendiamo in considerazione, mentre dobbiamo sottolineare come il Borussia, nei playoff di Europa League nel 2018, con una vittoria ed un pareggio in trasferta eliminò la squadra di Gasperini. Sono cambiate tantissime cose nel corso degli anni. Ma una cosa è rimasta identica.