Il gol di Trubin al minuto 98 ha deciso la qualificazione del Benfica agli spareggi di Champions League, provocando la rivincita di Mourinho contro il Real Madrid. Questa partita si gioca perché il Benfica ha superato il turno con quel risultato all’ultimo respiro. Ora, i due club si preparano a sfidarsi di nuovo, con l’obiettivo di avanzare agli ottavi. La sfida si tiene in un clima teso, dopo la vittoria combattuta del Benfica.

Benfica-Real Madrid è una partita degli spareggi per l’accesso agli ottavi di finale di Champions League: orario, dove vederla, formazioni e pronostico Il destino ha voluto, dopo il gol di Trubin al minuto 98 che ha permesso al Benfica di vincere 4-2 e di volare agli spareggi, di regalare a Mourinho di nuovo una gara contro il Real Madrid. Ma stavolta scherzi non ce ne saranno. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Sì, è vero: sappiamo benissimo come lo Special One riesca a preparare questo tipo di match nel migliore dei modi e dare ai suoi giocatori in qualunque caso delle motivazioni extra. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Benfica-Real Madrid: stavolta niente scherzi

L’ottava giornata della fase a gironi della Champions League propone il match tra Benfica e Real Madrid, in programma mercoledì alle 21.

Alvaro Arbeloa ha deciso di non sbagliare nella partita tra Real Madrid e Real Sociedad, che si gioca sabato nella ventiquattresima giornata della Liga.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.