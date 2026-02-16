Il Monaco ha perso contro il PSG ieri sera a causa di una prestazione poco convincente, che ha evidenziato le difficoltà difensive dei padroni di casa. La partita si è giocata sotto gli occhi di migliaia di tifosi, che hanno assistito a un incontro molto combattuto, con numerosi tiri in porta da entrambe le squadre. Questa sfida, che si ripete spesso in campionato, si ripropone anche in questa fase di Champions League, alimentando le speranze dei parigini di avanzare ulteriormente.

Pronostici Monaco-PSG, ancora una volta un derby per la squadra parigina. Che dopo la sconfitta in campionato vuole chiudere i giochi I più attenti, ma anche i più scaramantici, appena hanno visto che lo spareggio per gli ottavi di finale di Champions League ha regalato un altro derby al PSG, hanno capito che questa squadra ha di nuovo grosse possibilità di arrivare in fondo. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Non solo per quello che è un ricorso storico della passata stagione, ma anche perché, questo turno, come successo più o meno un anno fa, i parigini lo dovrebbero superare senza problemi. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostici Monaco-PSG: marcatore e tiri in porta

