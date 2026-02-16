Pronostici Borussia Dortmund-Atalanta | marcatore e tiri in porta

Il Borussia Dortmund ha segnato un gol decisivo nel match contro l’Atalanta, a causa di una difesa avversaria poco attenta, e ora la squadra bergamasca tenta di reagire. La partita si preannuncia difficile per gli uomini di Gasperini, che devono affrontare un avversario forte in casa, dove il Dortmund ha vinto le ultime cinque sfide ufficiali. Tra i protagonisti possibili, sono in tanti a puntare su un attaccante tedesco che ha già messo a segno due reti nelle ultime uscite.

Pronostici Borussia Dortmund-Atalanta, una gara complicata per la Dea: ecco gli uomini che si potrebbero rivelare decisivi Sarà complicato, come vi abbiamo spiegato nel nostro post che analizza la partita, per l’Atalanta riuscire a uscire indenne da questo campo. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Il Borussia, dopo un’infinità di risultati positivi in casa, a dire il vero di vittorie, ci ha rimesso le penne contro l’Inter nell’ultimo turno della League Phase. Ma è stata una partita strana, con i nerazzurri di Milano che l’hanno aperta e chiusa nel finale. 🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Pronostici Borussia Dortmund-Atalanta: marcatore e tiri in porta Pronostici Genoa-Atalanta: marcatore e tiri in porta Pronostici Atalanta-Inter: marcatore e tiri in porta Analisi e pronostici della partita Atalanta-Inter, con focus su marcatori e tiri in porta. Juventus 4-4 Borussia Dortmund Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Pronostici Borussia Dortmund-Atalanta: Statistiche, Analisi, Dove in TV 17.02.2026 Champions League; Borussia Dortmund - Atalanta | pronostico & migliori quote | 17.02.2026; Pronostici andata Playoff Champions League 17-18 febbraio 2026; Formazioni ufficiali Atalanta-Juventus di Coppa Italia: chi gioca titolare e le ultime su Yildiz, Boga, Holm, David, Openda, Zhegrova e Raspadori. Borussia Dortmund-Atalanta pronostico e quote: la chicca sul matchScopri il pronostico su Borussia Dortmund-Atalanta con un focus sulla chicca dell'esperto sul risultato esatto del match. calciomercato.com Pronostico Borussia Dortmund-Atalanta: i precedenti dicono gialloneriBorussia Dortmund-Atalanta è una partita degli spareggi per l'accesso agli ottavi di finale di Champions: orario, formazioni e pronostico ... ilveggente.it La serie di vittorie "infinita" dell'Inter cui fa riferimento Allegri prima del Pisa: 4 in campionato, 1 in Coppa Italia, per un totale di 5 in campo nazionale da Inter-Napoli 2-2 In Champions ci sarebbe anche il successo di Dortmund sul Borussia, ma la settimana p - facebook.com facebook Questa sera il Borussia Dortmund affronta il Mainz nella ventiduesima giornata di Bundesliga. La partita si gioca alle 20:30 e sarà trasmessa in diretta tv. I tifosi aspettano con ansia questa sfida tra due squadre che puntano a migliorare x.com