Pronostici Benfica-Real Madrid | marcatore e tiri in porta

Il Benfica affronta il Real Madrid questa sera, perché i Blancos cercano di riscattarsi dopo la sconfitta subita a gennaio. La partita si gioca in un momento di grande pressione per entrambe le squadre, che vogliono conquistare punti importanti in classifica. I tifosi sono già in fibrillazione, aspettando di vedere quali attacchi resteranno senza risposta e chi segnerà il primo gol.
Pronostici Benfica-Real Madrid: i Blancos sono chiamati alla rivincita dopo la sconfitta della fine di gennaio. Le nostre scelte Abbiamo tutti in mente il gol di Trubin, all’ultimo minuto, che ha permesso al Benfica di Mourinho di strappare il pass per questi playoff. Una partita, sempre contro il Real Madrid, totalmente diversa, comunque, da quella che potremmo vedere nella serata di martedì. Sì, vedremo un match di un altro livello, soprattutto per quanto riguarda la formazione ospite. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Avrà un paio di assenze importanti il Real. 🔗 Leggi su Ilveggente.it
Real Madrid-Manchester City: marcatore, tiri in porta e ammoniti
Il match tra Real Madrid e Manchester City si presenta come un appuntamento decisivo in Champions League, con implicazioni importanti per il futuro di Xabi Alonso sulla panchina dei Blancos.
Pronostici Real Sociedad-Barcellona: marcatore e tiri in porta
Analisi delle previsioni per Real Sociedad-Barcellona: focus su marcatori e tiri in porta.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Pronostico Benfica-Real Madrid: stavolta niente scherziBenfica-Real Madrid è una partita degli spareggi per l’accesso agli ottavi di finale di Champions League: orario, dove vederla, formazioni e pronostico Il destino ha voluto, dopo il gol di Trubin al ... ilveggente.it
PRONOSTICO BENFICA-REAL MADRID QUOTEPronostico Benfica-Real Madrid quote analisi statistiche precedenti playoff Champions League in programma martedì 17 febbraio alle ore 21 ... gazzetta.it
