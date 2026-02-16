Problema per il Milan | lungo stop per Alphadjo Cissé

Problema per il Milan. Si ferma il gioiellino classe 2006, costretto a sottoporsi a un’operazione chirurgica dopo l’infortunio agli adduttori rimediato in Catanzaro-Reggiana, domenica 7 febbraio. Alphadjo Cissé, di proprietà del Milan e attualmente in prestito al Catanzaro, rischia uno stop molto lungo. L’infortunio rappresenta una vera tegola per il club rossonero, che aveva pianificato con attenzione il percorso di crescita del giovane centrocampista. I tempi di recupero di Alphadjo Cissé. Il Milan ha acquistato Alphadjo Cissé nell’ultima finestra di mercato, ma l’infortunio cambia i piani del club. 🔗 Leggi su Milanzone.it

Il Milan ha ufficialmente depositato in Lega Serie A il contratto di Alphadjo Cissé.

In queste ultime ore del calciomercato invernale, il Milan si muove con decisione.

Milan, buone notizie per il match col Como: Saelemaekers recuperato, uno tra Leao e Pulisic titolare. Buone notizie per il Milan in vista della sfida contro il Como in programma mercoledì al Meazza, con calcio d'inizio alle 20.45. Alexis Saelemaekers è recuperato e sarà regolarmente convocato. Il belg ...

Milan, Saelemaekers torna in gruppo: disponibile per il Como. Le news. Buone notizie per Massimiliano Allegri, che ha visto rientrare in gruppo Alexis Saelemaekers: il belga torna quindi a disposizione per il match di mercoledì sera tra Milan e Como. Saelemaekers aveva s ...

Appena acquistato dal Milan e subito un brutto infortunio: che sfortuna per Alphadjo Cissé. Il fantasista classe 2006, acquistato dai rossoneri ma rimasto in prestito al Catanzaro sino a fine stagione, ha subito una lesione di secondo grado all'adduttore destro

Alphadjo Cissé dal passaggio al Milan all'infortunio in una settimana: lesione muscolare, possibile stop di due mesi