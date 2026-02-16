Problema muscolare Ionita ai box Sei diffidati nell' Arezzo atteso dalla trasferta di Gubbio

Ionita si è fermato ai box a causa di un problema muscolare, che lo costringerà a saltare la prossima partita. La squadra ha svolto un allenamento intenso a Le Caselle, concentrandosi su esercizi fisici e una partita a campo ridotto. Nel frattempo, sei giocatori sono diffidati e rischiano di saltare l’incontro contro il Gubbio in trasferta.

Il centrocampista si sottoporrà a esami strumentali nelle prossime ore. Oggi allenamento alle Caselle e sgambata con la Primavera Pomeriggio di lavoro per l'Arezzo, che a Le Caselle ha proseguito la preparazione in vista della sfida di sabato a Gubbio con una seduta divisa tra lavoro atletico e partitella. La squadra ha alternato infatti un blocco di lavoro metabolico per alcuni elementi del gruppo a un test con la Primavera di Bricca per gli altri giocatori. Esercitazioni ad alta intensità mirate a consolidare ritmo e resistenza. Parallelamente, il resto della rosa ha disputato una partitella a ranghi misti contro la formazione giovanile, utile per mettere minuti nelle gambe, provare soluzioni tattiche e mantenere brillantezza nelle giocate.