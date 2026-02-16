Prima volta a Firenze per D’Istruzione Pubblica il doc sulla scuola di Federico Greco e Mirko Melchiorre
Federico Greco e Mirko Melchiorre portano per la prima volta a Firenze il loro documentario “D’Istruzione Pubblica” per denunciare il progressivo smantellamento delle scuole pubbliche. La proiezione si terrà martedì 17 febbraio al Cinema Astra alle 21, dove i registi presenteranno il film e risponderanno alle domande del pubblico.
“D’Istruzione Pubblica”: il film documentario sul progressivo smontaggio dell’istruzione pubblica, secondo la visione degli autori. Il trailer
Un nuovo documentario mette in luce il declino dell’istruzione pubblica in Italia.
D’Istruzione Pubblica: la scuola al Cinema Greenwich
#D’Istruzione-Pubblica || Questa sera alle 21 al Cinema Greenwich di Roma si tiene la proiezione del documentarioLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
