Prima pagina Tuttosport | Elkann a Gravina | ‘Rispettateci!’ Toro | Cairo e Baroni strazio infinito

Giovanni Elkann ha chiesto a Gravina di rispettare il Torino, dopo che il club ha subito decisioni che hanno alimentato tensioni. La richiesta è arrivata in un momento di grande frustrazione tra i tifosi, che hanno assistito a decisioni discutibili da parte della FIGC. Nel frattempo, il Torino vive un momento difficile: Cairo e Baroni si trovano ad affrontare un dolore profondo, tra sconfitte e critiche. La protesta dei supporter si fa sentire forte in questa fase complicata.

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, lunedì 16 febbraio 2026. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan. 'Tuttosport' oggi in edicola dedica gran parte della sua prima pagina a Federica Brignone, che ha vinto 2 medaglie d'oro in 72 ore alle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026. Oro in Gigante dopo quello in Super G per lei. Medaglia d'oro anche per Lisa Vittozzi nel biathlon. Spazio, quindi, al calcio e alla protesta della Juventus dopo lo scandalo avvenuto sabato sera a 'San Siro' in occasione della sfida contro l'Inter. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Luca La Penna ha denunciato il caso Kalulu durante la partita tra Inter e Juventus, dopo che il giocatore del Milan ha subito un fallo grave in area.

