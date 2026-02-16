Prima Categoria | Fivizzanese e Romagnano bloccate dal fango pareggio 1-1 in un match difficile

La partita tra Fivizzanese e Romagnano si è conclusa in parità 1-1 a causa del forte fango che ha reso il campo impraticabile. La pioggia incessante nelle ultime ore ha trasformato il terreno di gioco, rallentando il ritmo delle azioni e costringendo i giocatori a lottare contro le condizioni avverse. Durante il match, alcuni passaggi sono diventati impossibili da controllare, influenzando la qualità del gioco e portando a un risultato equilibrato.

Pareggio al Comunale: Fivizzanese e Romagnano impattano in un match condizionato dal campo. La sfida tra Fivizzanese e Romagnano, disputata domenica 15 febbraio 2026, si è conclusa con un pareggio per 1-1. Un punto a testa che riflette le difficoltà incontrate da entrambe le squadre su un terreno di gioco reso impraticabile dalle recenti piogge, in un campionato di Prima Categoria segnato da sfide e ostacoli logistici. Il Romagnano, in striscia positiva da cinque partite, ha trovato il gol con Della Pina, mentre la Fivizzanese ha risposto con Bruno Salku. Un campo difficile, una partita combattuta.