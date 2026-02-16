Priaruggia Aggressione con Coltello | Indagine su Traffico di Droga e Rapina 37enne in Arresto

Un uomo di 37 anni è stato arrestato a Priaruggia dopo un episodio di aggressione con un coltello avvenuto nella sua abitazione. Le forze dell’ordine sospettano che la lite sia collegata a un traffico di droga e a una rapina, e stanno indagando sui dettagli della vicenda. Durante le perquisizioni, sono stati trovati alcuni oggetti che potrebbero confermare le ipotesi degli investigatori.

Priaruggia, Accoltellamento in Casa: Indagine per una Lite Degenerata, Ipotesi Coinvolgimento in Traffico di Droga. Un uomo di quarant'anni è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale San Martino di Genova dopo essere stato accoltellato in un appartamento a Priaruggia domenica 15 febbraio. Le indagini dei carabinieri si concentrano sull'ipotesi di una lite scoppiata per motivi legati alla droga, con un uomo di 37 anni, di origine albanese, in custodia cautelare e una giovane donna denunciata a piede. La Dinamica dell'Aggressione e il Pronto Intervento dei Carabinieri. A dare l'allarme è stato il fratello del 37enne, che si è presentato alla stazione dei carabinieri riferendo di una confessione sconvolgente: il suo congiunto aveva ammesso di aver aggredito un uomo, indicando l'ubicazione dell'appartamento a Priaruggia dove era avvenuto il fatto.