Presidenti e consiglieri della Partecipate seguono la scelta del sindaco | dimissioni ufficiali
I presidenti e i consiglieri delle società partecipate si sono dimessi, seguendo la decisione del sindaco di rimettere il proprio incarico. Questa mossa arriva dopo settimane di tensioni politiche e si concretizza con le lettere di dimissioni consegnate oggi in municipio. La decisione ha effetto immediato e lascia incertezza sulla gestione futura delle aziende comunali.
Era previsto, adesso è ufficiale. I presidenti e i componenti dei consigli d'amministrazione delle società partecipate si sono dimessi. Una scelta già annunciata in vista delle nuove elezioni in programma la prossima primavera. E così il cda di Atm, Social City, Messina Servizi, Amam, Arismè e Patrimonio Messina verrà azzerato dopo il passo indietro del primo cittadino. Ed è stato proprio Basile ad annunciare la scelta. “I CdA delle partecipate comunali rimettono il mandato: avanti con responsabilità Ho ricevuto le dimissioni dei Consigli di Amministrazione delle società partecipate del Comune di Messina.🔗 Leggi su Messinatoday.it
Nominato commissario prefettizio dopo le dimissioni dei consiglieri e la sfiducia al sindaco
Il consiglio comunale di Portico di Caserta si appresta allo scioglimento, dopo le dimissioni di oltre la metà dei consiglieri.
Cervia, ufficiali le dimissioni del sindaco Mattia Missiroli
A Cervia sono state ufficializzate le dimissioni del sindaco Mattia Missiroli, annunciate il 23 dicembre.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
