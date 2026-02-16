Presidenti e consiglieri della Partecipate seguono la scelta del sindaco | dimissioni ufficiali

I presidenti e i consiglieri delle società partecipate si sono dimessi, seguendo la decisione del sindaco di rimettere il proprio incarico. Questa mossa arriva dopo settimane di tensioni politiche e si concretizza con le lettere di dimissioni consegnate oggi in municipio. La decisione ha effetto immediato e lascia incertezza sulla gestione futura delle aziende comunali.

Era previsto, adesso è ufficiale. I presidenti e i componenti dei consigli d'amministrazione delle società partecipate si sono dimessi. Una scelta già annunciata in vista delle nuove elezioni in programma la prossima primavera. E così il cda di Atm, Social City, Messina Servizi, Amam, Arismè e Patrimonio Messina verrà azzerato dopo il passo indietro del primo cittadino. Ed è stato proprio Basile ad annunciare la scelta. “I CdA delle partecipate comunali rimettono il mandato: avanti con responsabilità Ho ricevuto le dimissioni dei Consigli di Amministrazione delle società partecipate del Comune di Messina.🔗 Leggi su Messinatoday.it

Il consiglio comunale di Portico di Caserta si appresta allo scioglimento, dopo le dimissioni di oltre la metà dei consiglieri.

A Cervia sono state ufficializzate le dimissioni del sindaco Mattia Missiroli, annunciate il 23 dicembre.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.