I vertici militari di Germania e Regno Unito lanciano un allarme: la minaccia di una guerra con la Russia è reale e cresce. Gli eserciti europei rafforzano le difese e aumentano le esercitazioni, temendo un’escalation nel conflitto. La preoccupazione si concentra soprattutto ai confini orientali, dove le tensioni sono più alte.

Il panorama geopolitico europeo sta attraversando una fase di profonda e inquietante trasformazione, segnata da avvertimenti che fino a pochi anni fa sarebbero parsi impensabili. In una giornata dominata da tensioni internazionali e riassetti strategici, le dichiarazioni congiunte dei vertici militari di Germania e Regno Unito hanno scosso le cancellerie e l’opinione pubblica. Non si tratta di semplici speculazioni accademiche, ma di un appello formale alla mobilitazione civile e industriale. Attraverso le colonne di testate autorevoli come il Guardian e Die Welt, l’Ispettore generale della Bundewehr, Carsten Breuer, e il capo di Stato maggiore della Difesa britannico, Sir Richard Knighton, hanno delineato uno scenario in cui il rischio di un confronto diretto tra Russia e Nato è diventato una variabile concreta con cui fare i conti nel brevissimo periodo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - "Prepararsi alla guerra con la Russia": l'allarme shock dei vertici militari di Germania e Regno Unito

I leader militari di Berlino e Londra avvertono che una possibile aggressione della Russia contro i Paesi della Nato potrebbe portare a un conflitto nel cuore dell’Europa.

I capi militari di Germania e Regno Unito affermano che il riarmo europeo è inevitabile a causa delle crescenti tensioni internazionali.

