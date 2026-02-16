Prepararsi alla guerra con la Russia | l’allarme shock dei vertici militari di Germania e Regno Unito
I vertici militari di Germania e Regno Unito lanciano un allarme: la minaccia di una guerra con la Russia è reale e cresce. Gli eserciti europei rafforzano le difese e aumentano le esercitazioni, temendo un’escalation nel conflitto. La preoccupazione si concentra soprattutto ai confini orientali, dove le tensioni sono più alte.
Il panorama geopolitico europeo sta attraversando una fase di profonda e inquietante trasformazione, segnata da avvertimenti che fino a pochi anni fa sarebbero parsi impensabili. In una giornata dominata da tensioni internazionali e riassetti strategici, le dichiarazioni congiunte dei vertici militari di Germania e Regno Unito hanno scosso le cancellerie e l’opinione pubblica. Non si tratta di semplici speculazioni accademiche, ma di un appello formale alla mobilitazione civile e industriale. Attraverso le colonne di testate autorevoli come il Guardian e Die Welt, l’Ispettore generale della Bundewehr, Carsten Breuer, e il capo di Stato maggiore della Difesa britannico, Sir Richard Knighton, hanno delineato uno scenario in cui il rischio di un confronto diretto tra Russia e Nato è diventato una variabile concreta con cui fare i conti nel brevissimo periodo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
“Prepararsi a rischio guerra Russia-Nato”, l’appello dei leader militari di Berlino e Londra
I leader militari di Berlino e Londra avvertono che una possibile aggressione della Russia contro i Paesi della Nato potrebbe portare a un conflitto nel cuore dell’Europa.
"Servono scelte difficili": per i capi militari di Germania e Regno Unito il riarmo europeo è inevitabile
I capi militari di Germania e Regno Unito affermano che il riarmo europeo è inevitabile a causa delle crescenti tensioni internazionali.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Un mercato unico e meno paletti, Europa con l’acqua alla gola; L’Ucraina esporta i suoi droni; Sottomarini nella base strategica: così gli Usa preparano la guerra alla Cina; Niger: i vertici militari prepariamoci a una guerra con la Francia.
Prepararsi a rischio guerra Russia-Nato, l’appello dei leader militari di Berlino e Londra(Adnkronos) – Un attacco dalla Russia ai Paesi Nato e il rischio di una guerra nel futuro dell’Europa? L’ipotesi purtroppo esiste, almeno stando a quanto affermano i leader militari di Germania e Regn ... msn.com
Germania, via al piano segreto per affrontare la guerra con la Russia/ Prepararsi ad un attacco entro 2029Germania, il Wall Street Journal rivela piano segreto di risposta alla guerra con la Russia già scattato sul fronte infrastrutture, ospedali e trasporti Germania, il piano segreto da attuare in caso ... ilsussidiario.net
Dietro le sbarre del Regno Unito: come funziona davvero il sistema carcerario Quando si parla di carcere nel Regno Unito, si pensa subito a massima sicurezza, prigioni storiche e casi mediatici. Ma la realtà è molto più complessa. Il sistema penitenziari - facebook.com facebook
Regno Unito, a Downing Street il gatto Larry festeggia 15 anni “al potere” x.com