Prenotazioni delle visite mediche Asuit ai sindacati | L’uso di TreC+ è in crescita
L’Asuit ha comunicato che le prenotazioni delle visite mediche tramite TreC+ sono aumentate del 400% in un anno, a causa della diffusione sempre più ampia di questo strumento tra i cittadini. Aggiungendo che nel primo trimestre del 2024 le prenotazioni via piattaforma si sono raddoppiate rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, si conferma la crescente fiducia nel sistema digitale.
Ecco la risposta dell’Azienda sanitaria in merito alle criticità dei sistemi di prenotazione online delle visite mediche segnalati nei giorni scorsi da Spi Cgil “L’utilizzo del sistema di prenotazione online TreC+ è in costante crescita. In dodici mesi, le prenotazioni sono aumentate del 400%, passando dalle 2.515 registrate nel gennaio 2025 alle 10.976 del gennaio 2026. Tale incremento è stato possibile anche grazie all’ampliamento progressivo delle prenotazioni online, tra cui: visite ed esami con priorità Rao B e D, alcune tipologie di ecografie, alcune Tac senza mezzo di contrasto”. Per quanto riguarda il sistema di prenotazione telefonica, invece, Asuit precisa che a metà dell’anno scorso, in seguito all’introduzione del nuovo programma gestionale e l’adozione delle nuove codifiche del Nomenclatore tariffario, si è assistito a una “fisiologica fase di assestamento, con un rallentamento temporaneo nella gestione delle chiamate”.🔗 Leggi su Trentotoday.it
