Premiato l' inossidabile calzolaio | Le scarpe non si portano a fine vita serve manutenzione ordinaria

Maurizio Scarponi, calzolaio con quarant’anni di esperienza, riceve un premio da Confartigianato Cesena per il suo lavoro di manutenzione delle scarpe. La motivazione è chiara: le calzature non si usurano solo con l’uso, ma anche con la mancanza di cure regolari. Scarponi, che gestisce la sua bottega nel centro della città, sostiene che le scarpe devono essere sempre curate per durare nel tempo e non essere subito scartate. Il riconoscimento arriva in un momento in cui molti dimenticano l’importanza di riparare e mantenere le proprie calzature.

Oggi i calzolai rimasti in città sono tre o quattro, eredi di una tradizione un tempo più diffusa. Per ampliare il giro d'affari, il laboratorio ha esteso gli interventi anche agli articoli di pelletteria Una vita da ciabattino. Confartigianato Cesena ha premiato Maurizio Scarponi per i suoi quarant'anni di attività come calzolaio, consegnandogli una targa al valore artigiano. Il riconoscimento celebra un mestiere nobile e antico, da sempre orientato al riuso sostenibile e oggi più che mai attuale. La consegna è avvenuta per mano di Fabiana Paolucci, responsabile di Confartigianato Gambettola. Scarponi, gambettolese, conduce dal 1986 il suo laboratorio nei pressi del Ponte Vecchio di Cesena.