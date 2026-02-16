Posticipo Serie A Cagliari-Lecce 0-2

Il Lecce ha vinto 2-0 a Cagliari nel recupero della 25ª giornata di Serie A, segnando un passo decisivo verso la salvezza. La squadra pugliese ha sfruttato al meglio le occasioni create nel secondo tempo, portando a casa i tre punti importanti in trasferta.

22.45 Importante colpo salvezza del Lecce che passa 2-0 a Cagliari nel posticipo della 25ma giornata. Primo tempo bloccato. I sardi ci provano con Pavoletti e Zappa, giallorossi rispondono con Cheddira e Sottil. Nella ripresa il Lecce prima sfiora il vantaggio con Cheddira (miracolo di Caprile), poi lo trova al 65': Sottil calcia una punizione da destra, lo stacco di Gandelman vale lo 0-1. Obert, di testa, si divora il pareggio. E al 76' c'è il raddoppio pugliese col tiro di Ramadani che beffa un disattento Caprile.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.itImmagine generica

