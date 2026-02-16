Possanzini amaro | Siamo mancati nei duelli offensivi

Possanzini, allenatore della Maceratese, attribuisce la sconfitta contro l’Aquila alla mancanza di aggressività nei duelli offensivi. La squadra biancorossa ha perso per la quarta volta fuori casa, questa volta sul campo dello stadio Gran Sasso d’Italia, dove ha faticato a imporsi in attacco.

Quarta sconfitta stagionale esterna in terra abruzzese per la Maceratese che esce sconfitta dallo stadio gran Sasso D’Italia Italo Acconcia di L’Aquila. In sala stampa il tecnico biancorosso Matteo Possanzini analizza così il secondo ko di fila di misura: "Gli aspetti positivi che mi porto a casa sono sempre gli stessi. Abbiamo approcciato benissimo la gara. Il primo tempo abbiamo fatto bene. Se devo trovare un difetto è la gestione dei duelli offensivi, perché nelle uscite a campo aperto quando liberavamo l’uomo a puntare la linea potevamo fare tanto più male. Nel secondo tempo, invece, dopo il primo quarto d’ora, dove abbiamo fatto bene, abbiamo iniziato a pensare troppo alla gestione del risultato e abbiamo fatto delle scelte comode con la palla. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

