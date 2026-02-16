Porto di Savelletri Scianaro | Ritardi e fermo cantiere danno a economia locale

Il cantiere nel porto di Savelletri, gestito dall’impresa Scianaro, si ferma a causa di ritardi nelle consegne dei materiali. Questa situazione blocca le operazioni di ampliamento e mette a rischio le attività di pescatori e ristoratori della zona. Nei giorni scorsi, alcuni operai sono rimasti fermi senza poter lavorare, mentre i commercianti temono un calo di clientela.

Fondi messi in campo per circa 3milioni e 600mila euro. Il consigliere: "A rischio risorse pubbliche" SAVELLETRI (FASANO) - Ritardi sui lavori nel porto di Savelletri, marina di Fasano, con possibili danni all'ecomonia locale. Sul tema si è espresso il consigliere regionale Antonio Scianaro: "Da consigliere comunale di Fasano sono mesi che sollecito la convocazione urgente della Commissione comunale Lavori Pubblici per conoscere il crono programma dell'appalto relativo al dragaggio del porto di Savelletri, un intervento cruciale finanziato con un importo di 3.659.970 euro provenienti dal Pof Puglia Fers 2014-2020 - scrive in una nota -.