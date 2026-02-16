Il gesto di portare il pranzo a casa si mantiene molto diffuso, anche con il boom dei pasti pronti. Molti preferiscono ancora sedersi a tavola con il sacchetto in mano, godendosi il profumo e il sapore del cibo preparato sul momento. Un’abitudine che, tra le strade affollate e le pause di lavoro, resta un rito quotidiano per molte persone.

Il profumo nel sacchetto, l’attesa a tavola e il piacere delle cose semplici. C’è un gesto che non passa mai di moda: entrare, scegliere e portare il pranzo a casa. Non è solo praticità. È un piccolo rito quotidiano. Il bancone che espone i piatti caldi, la scelta che avviene quasi sempre guidata dal profumo, il sacchetto ancora tiepido tra le mani. Poi c’è il tragitto verso casa. In auto o a piedi, con quell’aroma che riempie l’abitacolo e anticipa il momento della tavola. È un’attesa breve ma carica di aspettativa. Arrivare, aprire il contenitore, sentire il vapore salire. Impiattare con un gesto semplice, chiamare gli altri. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Portare il pranzo a casa: un rito che non passa di moda

