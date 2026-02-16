Popolazione meno bambini e più ultraottantenni in Liguria nel 2050
Nel 2024, in Liguria, ci sono 28.687 lavoratori domestici registrati, secondo i dati Inps. La maggior parte di questi sono badanti, rappresentando il 57,4% del totale. La regione sta vivendo un invecchiamento della popolazione, con più ultraottantenni rispetto ai bambini, e questa tendenza peggiorerà entro il 2050.
L'osservatorio Domina, Associazione nazionale famiglie datori di lavoro domestico, ha presentato i risultati del settimo rapporto annuale sul lavoro domestico I lavoratori domestici registrati in Liguria nel 2024 secondo i dati Inps sono 28.687, con una prevalenza di badanti (57,4%). In questo caso il 'sorpasso' tra badanti e colf è avvenuto già nel 2016, con un gap che si è accentuato negli ultimi anni. Il lavoro domestico in Liguria ha una forte connotazione femminile (89,7%) e una prevalenza straniera (70,2%). In particolare, è molto numerosa la componente dell'America Latina (30,3%), che supera numericamente anche Italia ed Est Europa.🔗 Leggi su Genovatoday.it
Il sogno del Partito Islamico in Italia: «Nel 2050 saremo il 10% della popolazione»
Censis, Firenze si spopola: meno 7% di abitanti in dieci anni. Aumenta la popolazione a Prato (più 3,8%)Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: L’Italia è il Paese UE con meno bambini e più anziani in rapporto alla popolazione; Meno bambini e più robot: il piano della Cina per affrontare il crollo demografico; Culle più vuote e la popolazione invecchia; Culle sempre più vuote, cucce piene: i cani sono il doppio dei bambini.
L’Italia è il Paese UE con meno bambini e più anziani in rapporto alla popolazioneI nuovi dati Eurostat confermano la profonda crisi demografica italiana. In confronto con gli altri Stati membri, il nostro Paese ha la minor percentuale di under 14 e la maggior percentuale over 65. secondowelfare.it
Culle più vuote e la popolazione invecchiaI dati dell’anagrafe: nati 120 bambini in meno rispetto a dieci anni fa. I residenti da 0 a 19 anni sono il 30 per cento, aumentano gli over 75 ... msn.com
Popolazione in calo, società sempre più anziana e produttività sotto pressione Meno bambini e più robot: la soluzione della Cina per affrontare il poblema del calo demografico - facebook.com facebook