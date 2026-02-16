Popolazione meno bambini e più ultraottantenni in Liguria nel 2050

Nel 2024, in Liguria, ci sono 28.687 lavoratori domestici registrati, secondo i dati Inps. La maggior parte di questi sono badanti, rappresentando il 57,4% del totale. La regione sta vivendo un invecchiamento della popolazione, con più ultraottantenni rispetto ai bambini, e questa tendenza peggiorerà entro il 2050.

L'osservatorio Domina, Associazione nazionale famiglie datori di lavoro domestico, ha presentato i risultati del settimo rapporto annuale sul lavoro domestico I lavoratori domestici registrati in Liguria nel 2024 secondo i dati Inps sono 28.687, con una prevalenza di badanti (57,4%). In questo caso il 'sorpasso' tra badanti e colf è avvenuto già nel 2016, con un gap che si è accentuato negli ultimi anni. Il lavoro domestico in Liguria ha una forte connotazione femminile (89,7%) e una prevalenza straniera (70,2%). In particolare, è molto numerosa la componente dell'America Latina (30,3%), che supera numericamente anche Italia ed Est Europa.🔗 Leggi su Genovatoday.it

