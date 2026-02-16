Ponte Vecchio passaggio della Storia La vita nuova dopo settecento anni
Il Ponte Vecchio di Firenze, simbolo storico della città, ha subito un crollo parziale lo scorso mese a causa di intense piogge. Le acque del fiume Arno si sono rapidamente alzate, indebolendo le strutture e causando danni alle botteghe che lo affollano da secoli. Ora, dopo mesi di lavori di restauro, il ponte riapre al pubblico, pronto a riprendere il suo ruolo di cuore pulsante del centro storico.
Firenze, 16 febbraio 2026 – Una capitale mondiale per arte e architettura sta per ritrovare la sua linfa vitale. Il restauro del Ponte Vecchio – previsto da maggio a settembre – rafforzerà per Firenze quella facilità di comunicazione e quel “respiro”, che è sempre stato l’obiettivo di chi ha costruito ponti tra le due sponde dell’Arno. A indagare la storia di quello che oggi è un simbolo globale si ripercorrono i millenni: i primi a realizzare presso un guado poco più a nord un transito a più arcate furono i romani, attorno al 50 a. C.: una costruzione con piloni in muratura (ne sono stati identificati scarsi resti) e con la travatura in legno, di taglio obliquo rispetto all’Arno per attutire l’impatto delle piene, che univa il cardo “maximus” dell’antica Florentia (la Visul etrusca) con l’esterno. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Ponte Vecchio, il restyling storico. Piloni a nuova vita dopo 700 anni. Un rimorchio in Arno per i ponteggi
Il restauro di Ponte Vecchio ha preso il via perché i piloni, dopo oltre sette secoli, avevano bisogno di manutenzione.
Un vecchio immobile abbandonato torna a nuova vita grazie a Cia Arezzo a Ponte a PoppiLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Servono ancora tre mesi e mezzo per terminare il cantiere del nuovo ponte a Savigliano; Carnevale Mazara 2026: si parte oggi alle ore 16,30; Ivrea, penultima domenica di carnevale: carri da getto, fagiolate, Abbà e la riappacificazione sul Ponte Vecchio; Nuovo Ponte del Gatto, posata la passerella per i sottoservizi.
Ponte Vecchio, il restyling storico. Piloni a nuova vita dopo 700 anni. Un rimorchio in Arno per i ponteggiQuattro mesi di lavori per la ripulitura di pietre e stuccature e la reintroduzione di nuova malta ... msn.com
Ponte Vecchio . Chiuso e poi riapertoÈ stato sospeso il cantiere di Hera dopo tre giorni per evitare la sovrapposizione con i lavori in corso oggi al tunnel. Proteste degli automobilisti per i disagi. È stata riaperta al traffico nel ... ilrestodelcarlino.it
Ponte Vecchio si fa il tagliando dopo 681 anni di pile inzuppate nell’Arno. Più forte di tutti – delle piene feroci del suo fiume e della barbarie nazista che s’inchinò alla sua bellezza – il simbolo di Firenze per antonomasia si appresta ad assumere un potente ric facebook