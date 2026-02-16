Alessandro Polcri, presidente della Provincia di Arezzo, ha avviato un tour tra i Comuni per discutere delle strade e delle scuole, portando avanti il progetto “Casa dei Comuni”. Durante le visite, si concentra su interventi concreti come la messa in sicurezza delle strade e il miglioramento delle strutture scolastiche, coinvolgendo direttamente i sindaci delle vallate.

Il presidente della Provincia di Arezzo, Alessandro Polcri, prosegue il giro istituzionale nelle vallate per rafforzare il dialogo con i sindaci e dare attuazione al programma “Casa dei Comuni”. Nell’incontro con i primi cittadini della Valdichiana si è fatto il punto su viabilità provinciale, edilizia scolastica e valorizzazione del patrimonio pubblico, con l’obiettivo di pianificare interventi condivisi e più efficaci per i territori. Tra gli esempi concreti, la collaborazione con il Comune di Foiano della Chiana: l’ex Casello Idraulico, immobile provinciale di oltre 1.000 mq in Piazza Cavour, è stato concesso in comodato gratuito fino al 2028 e oggi ospita uffici e servizi comunali. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Polcri in tour tra i Comuni: focus su strade, scuole e “Casa dei Comuni”

Approvato il bilancio di previsione della provincia, una manovra da 40 milioni di euro destinati a strade, scuole, ambiente e Comuni.

