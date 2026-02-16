Il consorzio Ecolight, che gestisce i materiali in polietilene, ha deciso di promuovere l’utilizzo di plastica riciclata dopo aver ricevuto richieste dall’industria del riciclo. La loro proposta mira a favorire prodotti più sostenibili e a migliorare le norme di settore. Un esempio concreto è l’inserimento di materiali riciclati in nuove confezioni di prodotti alimentari.

IL CONSORZIO di Sistema Ecolight per la gestione dei beni in polietilene fa proprie le istanze dell’industria del riciclo ed evidenzia la necessità di sostenere la competitività e regolamentare meglio il settore. Ne abbiamo parlato con il presidente di Ecopolietilene, Fabio Pedrazzi. Pedrazzi, perché la filiera del recupero è in crisi? "Essenzialmente sono due i fattori principali: la forte concorrenza extra Ue e gli elevati costi energetici che l’industria italiana deve sostenere. È una situazione che merita attenzione perché la filiera del riciclo plastico rappresenta un motore di economia circolare e un ambito strategico per la competitività nazionale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Plastica trasformata: "Incentivare l'uso di polimeri riciclati"

