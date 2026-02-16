Più sani più istruiti ma soprattutto più ansiosi
Secondo un recente studio, i giovani di oggi sono più ansiosi rispetto alle generazioni precedenti, a causa di un aumento delle pressioni sociali e delle incertezze economiche. La ricerca rivela che, pur essendo più istruiti e in buona salute, i ragazzi e le ragazze si sentono più sotto stress, spesso senza un motivo preciso. Un esempio concreto è il crescente uso di farmaci contro l’ansia tra i giovani, che testimonia questa nuova realtà.
Ogni generazione ha il proprio mito dell’“età dell’oro”. Un tempo in cui le cose funzionavano meglio, la società era più coesa, il lavoro più sicuro, le relazioni più autentiche. È una narrazione potente, rassicurante. Visto dallo specchietto retrovisore della memoria, il passato perde i suoi spigoli vivi, le sue asperità concrete e i suoi dolori sordi, conservando solo linee morbide e tonalità seppia. Forse, per alcuni aspetti, questa nostalgia non è del tutto infondata. È vero che in alcune fasi del secondo Novecento la crescita economica è stata robusta, che il lavoro seguiva percorsi più lineari.🔗 Leggi su Today.it
