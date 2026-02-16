Più flessibile e ibrida | Karl Storz si rinnova

Karl Storz Italia ha deciso di rinnovarsi per rispondere alle nuove esigenze del settore. La società ha introdotto una gamma di strumenti più flessibili e ibridi, adatti sia ai medici umani che ai veterinari. Aderendo a questa strategia, l’azienda ha presentato prodotti che si adattano facilmente a diverse specializzazioni, come ad esempio un sistema endoscopico compatto e versatile già utilizzato in numerosi ospedali e cliniche veterinarie.

La filiale italiana di Karl Storz offre prodotti endoscopici di alta qualità per l'impiego non solo nella medicina umana, ma anche nella medicina veterinaria. Claudia Georgia Banella (nella foto in basso) è manager director Italia Malta e head of Southern Europe. Nota per l'eccellenza tecnologica con specifici primati nel campo della chirurgia, urologia, ginecologia e otorinolaringoiatria, Karl Storz vanta un portfolio di oltre 13.000 soluzioni, 9.800 dipendenti e una presenza capillare in 40 Paesi."La mia – commenta Banella – è una figura manageriale di nuova generazione: umana, determinata, strategica.