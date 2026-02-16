Pistoia Ponte Pratese a Rischio | Cittadino Prepara Esposto per Buche e Inadeguatezza degli Interventi

Un residente di Pistoia ha deciso di presentare un esposto dopo aver scoperto numerose buche e problemi strutturali sul ponte sulla via Pratese, che mette a rischio la sicurezza di chi lo attraversa. La sua denuncia nasce dall’osservazione di crepe profonde e di un manto stradale usurato, che non sono stati adeguatamente riparati negli ultimi mesi. La situazione si è aggravata dopo le recenti piogge, che hanno accentuato i danni e sollevato dubbi sulla stabilità del ponte.

Ponte sulla Pratese, Cittadino Annuncia un Esposto per la Sicurezza a Rischio. Pistoia è in allerta per le condizioni del ponte ferroviario sulla via Pratese. Un cittadino, Stefano Gazzola, ha annunciato la presentazione di un esposto formale alle autorità competenti qualora non venga garantita una messa in sicurezza immediata entro lunedì 16 febbraio 2026, a causa della presenza di crateri pericolosi sulla carreggiata che mettono a rischio la circolazione. La Segnalazione di un Cittadino e la Risposta Considerata Insufficiente. Stefano Gazzola, residente a Pistoia, ha deciso di intraprendere un'azione legale dopo aver ripetutamente segnalato la presenza di buche profonde sotto il cavalcavia ferroviario sulla via Pratese.