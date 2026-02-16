Pirelli-Sinochem atto secondo I cinesi riprovano a fare un passo indietro
Sinochem ha tentato di negoziare un nuovo accordo con Pirelli, sperando di risolvere le tensioni nate dalla vendita delle sue azioni. Questa volta, la compagnia cinese propone di utilizzare un bond convertibile, un titolo che può essere trasformato in azioni, come strumento per superare l'impasse. La mossa arriva dopo mesi di trattative difficili e tentativi di trovare una soluzione condivisa.
Chissà se stavolta il gioco riuscirà. Sinochem prova a giocare la carta del bond convertibile per superare l’impasse in Pirelli. Sono giorni cruciali per l’uscita dei cinesi di Sinochem, oggi azionisti di maggioranza seppur con le armi spuntate (il gruppo cinese ha da tempo perso il grip su board e assemblea) di Pirelli, dalla Bicocca. Una scelta, come raccontato più volte da questo giornale, quasi obbligata. Entro il mese di marzo, infatti, negli Stati Uniti entrerà in vigore il divieto che impedirà ai produttori di auto non americani di utilizzare tecnologia di società controllate da azionisti cinesi e russi. 🔗 Leggi su Formiche.net
In questo contesto, le trattative tra Pirelli e Sinochem continuano, ma ancora non si sono trovate le condizioni per un divorzio definitivo.
