Pirelli punta a rinnovare l' esclusiva in Formula 1 fino al 2028

Pirelli ha deciso di prolungare fino al 2028 il contratto di fornitura degli pneumatici per la Formula 1, in risposta alle richieste della Federazione Internazionale dell'Automobile. La casa italiana ha annunciato che continuerà a fornire gomme ai team durante i prossimi sei anni, garantendo una presenza stabile e investimenti sulla qualità. Durante i test pre-stagionali in Bahrain, gli ingegneri di Pirelli hanno già lavorato su nuove mescole, preparandosi alla stagione che si preannuncia più combattuta degli ultimi anni.

In vista dei test pre-stagionali del Bahrain, si delineano i contorni di una stagione che si annuncia decisiva per la Formula 1 e per la strategia tecnica di Pirelli, fornitore unico degli pneumatici. La seconda e ultima sessione di test servirà a mettere a punto le monoposto in vista del Mondiale 2026, che prenderà il via a marzo, in Australia. In questa cornice, Pirelli presenta una gamma di pneumatici appositamente progettata per le nuove vetture, mantenendo la compatibilità con i cerchi da 18 pollici ma introducendo modifiche significative per adattarsi a una trazione maggiore. Pirelli ha espresso l'intenzione di proseguire la partnership come fornitore unico di pneumatici oltre la scadenza del 2027, proponendo un'estensione fino al 2028.