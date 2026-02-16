Pioggia e nebbia durante l’escursione due ragazze tratte in salvo sul Monte Semprevisa

Due ragazze sono state salvate sul Monte Semprevisa dopo aver perso l’orientamento sotto una fitta pioggia e nebbia. La mattina, durante l’escursione, si sono ritrovate in difficoltà e hanno chiamato i soccorsi. Il Soccorso Alpino del Lazio è intervenuto rapidamente con un team di tecnici e un'auto fuoristrada. Le giovani sono state accompagnate a valle in condizioni di sicurezza, grazie all’intervento tempestivo.

L'intervento del Soccorso Alpino e Speleologico Lazio dopo che le due giovani avevano perso l'orientamento; sul posto anche vigili del fuoco e sanitari del 118 Brutta avvenuta per due giovani escursioniste disperse sul Monte Semprevisa e tratte in salvo dal Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico del Lazio. Tutto è accaduto nel pomeriggio di ieri, domenica 15 febbraio, quando le due ragazze hanno perso l'orientamento durante la discesa a causa del sopraggiungere di nebbia e pioggia. Secondo quanto ricostruito le due giovani erano partite da Fonte Sant'Angelo, nel territorio di Bassiano, per un'escursione.

