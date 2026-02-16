Pioggia e nebbia durante l’escursione due ragazze tratte in salvo sul Monte Semprevisa

Da latinatoday.it 16 feb 2026

Due ragazze sono state salvate sul Monte Semprevisa dopo aver perso l’orientamento sotto una fitta pioggia e nebbia. La mattina, durante l’escursione, si sono ritrovate in difficoltà e hanno chiamato i soccorsi. Il Soccorso Alpino del Lazio è intervenuto rapidamente con un team di tecnici e un'auto fuoristrada. Le giovani sono state accompagnate a valle in condizioni di sicurezza, grazie all’intervento tempestivo.

L’intervento del Soccorso Alpino e Speleologico Lazio dopo che le due giovani avevano perso l'orientamento; sul posto anche vigili del fuoco e sanitari del 118 Brutta avvenuta per due giovani escursioniste disperse sul Monte Semprevisa e tratte in salvo dal Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico del Lazio. Tutto è accaduto nel pomeriggio di ieri, domenica 15 febbraio, quando le due ragazze hanno perso l’orientamento durante la discesa a causa del sopraggiungere di nebbia e pioggia. Secondo quanto ricostruito le due giovani erano partite da Fonte Sant’Angelo, nel territorio di Bassiano, per un’escursione.🔗 Leggi su Latinatoday.itImmagine generica

