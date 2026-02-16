Pioggia e nebbia durante l’escursione due ragazze tratte in salvo sul Monte Semprevisa
Due ragazze sono state salvate sul Monte Semprevisa dopo aver perso l’orientamento sotto una fitta pioggia e nebbia. La mattina, durante l’escursione, si sono ritrovate in difficoltà e hanno chiamato i soccorsi. Il Soccorso Alpino del Lazio è intervenuto rapidamente con un team di tecnici e un'auto fuoristrada. Le giovani sono state accompagnate a valle in condizioni di sicurezza, grazie all’intervento tempestivo.
L’intervento del Soccorso Alpino e Speleologico Lazio dopo che le due giovani avevano perso l'orientamento; sul posto anche vigili del fuoco e sanitari del 118 Brutta avvenuta per due giovani escursioniste disperse sul Monte Semprevisa e tratte in salvo dal Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico del Lazio. Tutto è accaduto nel pomeriggio di ieri, domenica 15 febbraio, quando le due ragazze hanno perso l’orientamento durante la discesa a causa del sopraggiungere di nebbia e pioggia. Secondo quanto ricostruito le due giovani erano partite da Fonte Sant’Angelo, nel territorio di Bassiano, per un’escursione.🔗 Leggi su Latinatoday.it
Smarrite sul monte Semprevisa con pioggia e nebbia; ritrovate due ventenni di Latina
Due giovani di Latina sono state ritrovate ieri sera dopo essere finite smarrite sulla cima del Monte Semprevisa, sotto una pioggia battente e avvolte dalla nebbia.
Malore durante l'escursione sul Monte Barro: intervento complesso
Durante l’escursione sul Monte Barro, un uomo di 77 anni ha accusato un improvviso malore in una zona difficile da raggiungere.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Inizio settimana stabile, poi piogge e (molta) neve in quota. Gran finale dei Giochi in Arena col sole; Meteo Venezia: oggi pioggia e schiarite, Venerdì 13 foschia, Sabato 14 pioggia; Weekend, previsioni: piogge e nebbie, è allarme valanghe per il manto nevoso instabile; Meteo Veneto: piogge sporadiche, nubi basse e nebbia.
Pioggia e nebbia durante l’escursione, due ragazze tratte in salvo sul Monte SemprevisaL’intervento del Soccorso Alpino e Speleologico Lazio dopo che le due giovani avevano perso l'orientamento; sul posto anche vigili del fuoco e sanitari del 118 ... latinatoday.it
Pioggia e nebbia, due escursioniste raggiunte e messe in salvo sulla SemprevisaBASSIANO – Paura nel pomeriggio di domenica per due giovani escursioniste disperse sul Monte Semprevisa, ma tutto si è concluso per il meglio grazie all’intervento del Corpo Nazionale Soccorso Alpino ... radioluna.it
Monte Semprevisa, ritrovate le due escursioniste disperse nella nebbia - facebook.com facebook