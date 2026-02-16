Pioggia di medaglie per l’Italia ma i legni non mancano…Meno i quinti posti

Arianna Fontana si ferma al quarto posto nei 1000 metri di short track, confermando ancora una volta quanto sia difficile salire sul podio a Milano Cortina 2026. La gara si è svolta sotto una pioggia battente, che ha complicato le condizioni degli atleti e reso ancora più combattute le qualificazioni. La campionessa italiana ha mostrato tutta la sua determinazione, anche se non è riuscita a conquistare una medaglia. Gli organizzatori hanno dovuto intervenire con interventi di emergenza per gestire le criticità legate alle cattive condizioni atmosferiche.

Con il quarto posto di Arianna Fontana nei 1000 metri di short track, si allunga la lista di piazzamenti a ridosso del podio ottenuti dall'Italia ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Quando sono andati in archivio 69 dei 116 eventi previsti in questa rassegna a cinque cerchi, la delegazione azzurra ha collezionato infatti 22 medaglie ma anche una dozzina di risultati tra la quarta e la quinta piazza. Fino a questo momento il Bel Paese ha raccolto sette "medaglie di legno" distribuite in sei sport diversi tra neve e ghiaccio, con la più recente in ordine cronologico che è ovviamente quella di Fontana sulla pista corta del Forum di Assago sui 1000.