Pioggia di medaglie al Gran Prix Calabria | la Martial Kroton Ryu quarta

La Martial Kroton Ryu ha conquistato molte medaglie al Gran Prix Calabria, che si è svolto al Pala Borsellino di Crotone domenica 15 febbraio. La squadra ha portato a casa diversi successi, dimostrando grande impegno e talento. La competizione ha visto partecipanti da tutta la regione, con combattimenti serrati e tante emozioni. La squadra locale ha ottenuto risultati importanti, anche se la squadra principale si è fermata alla quarta posizione.

Una Pioggia di Medaglie per la Martial Kroton Ryu al Gran Prix Calabria. Il Pala Borsellino di Crotone è stato teatro di una vibrante competizione di karate domenica 15 febbraio. L'Asd Martial Kroton Ryu ha conquistato otto medaglie al Gran Prix Karate Calabria, classificandosi al quarto posto nella competizione che ha visto protagonisti atleti esordienti, senior e master provenienti da tutta la regione. Giovani Talenti e Successi Regionali. La manifestazione, organizzata dal Settore Karate della Fijlkam – Comitato Regionale Calabria in collaborazione con l'Asd Polisportiva Virtus Vibo Valentia, ha rappresentato un'importante vetrina per i giovani atleti calabresi. Pioggia di medaglie al Gran Prix Calabria: la Martial Kroton Ryu quartaTra le società protagoniste spicca la Martial, che ha portato sul tatami atleti delle classi Esordienti e Master (specialità Kumite), ...