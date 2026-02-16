Pini dei Fori Imperiali | c’è la data della completa riapertura

Il 16 febbraio, i pini dei Fori Imperiali sono stati protagonisti di un intervento di riqualificazione, che ha portato alla riapertura parziale di via dei Fori Imperiali. A partire dalle 13, la strada è stata riaperta al traffico pedonale, con transenne per garantire la sicurezza dei passanti. La riapertura completa è prevista entro una data stabilita, che si avvicina.

Nel corso della commissione ambiente dedicata ai Fori Imperiali l'assessora Alfonsi ha fornito informazioni anche sugli alberi che sostituiranno i pini tagliati Il 16 febbraio via dei Fori Imperiali è tornata parzialmente percorribile. A partire dalle ore 13 parte la strada, transennata per consentire un transito in sicurezza, è stata riapertura ai pedoni. Per la sua completa riapertura occorre pazientare ancora fino a mercoledì 18 febbraio. La comunicazione della riapertura è stata fornita dall'assessora comunale Sabrina Alfonsi, durante la seduta della commissione ambiente svoltasi nella tarda mattinata del 16 febbraio.