Pietro Sighel rischia di cadere anche nei 500 metri! E taglia il traguardo di nuovo! di spalle!
Pietro Sighel rischia di non superare le batterie dei 500 metri ai Mondiali di short track al Forum di Assago, causando preoccupazione tra gli appassionati. Durante la gara, il pattinatore italiano è stato visto tagliare il traguardo di spalle, una scena insolita che ha acceso i dubbi sul suo rendimento. Il suo piazzamento potrebbe compromettere la qualificazione alle fasi successive della competizione.
Rischio concreto di non chiudere tra i migliori per Pietro Sighel nelle batterie dei 500 metri disputate al Forum di Assago, tempio dello short track in queste Olimpiadi Invernali di Milano Cortina. Sul ghiaccio meneghino, l'atleta trentino era chiamato a scacciare i fantasmi delle prove precedenti: gare segnate da episodi sfortunati e da una gestione non sempre impeccabile, che avevano fin lì impedito l'arrivo di riscontri concreti sia sui 1000 sia sui 1500 metri. Inserito nella seconda batteria, Sighel si è trovato a fronteggiare avversari considerati, almeno sulla carta, alla sua portata: il kazako Abzal Azhgaliyev, il lettone Reinis Berzins e il turco Furkan Akar.
Pietro Sighel e la “rovesciata” all’arrivo: traguardo tagliato di spalle alle Olimpiadi, festa dorata
Pietro Sighel ha deciso di chiudere la sua avventura olimpica con una mossa spettacolare.
Pietro Sighel e gli azzurri avanzano in blocco nei 1000 metri di short track
Pietro Sighel ha superato le batterie dei 1000 metri di short track e si è qualificato per la fase successiva.
