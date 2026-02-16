Picco di truffe online carta di credito svuotata nella notte e non è un incubo Due casi di polizze Rc auto ' fantasma'
Nel mese di gennaio, la Polizia Locale di Gatteo ha ricevuto numerose denunce di truffe online, tra cui due casi di polizze Rc auto inesistenti, e una carta di credito svuotata durante la notte. Questi episodi dimostrano come i truffatori colpiscano sempre più spesso attraverso attacchi mirati e tecniche sofisticate. Un esempio concreto è il furto di denaro avvenuto quando alcuni cittadini hanno scoperto di aver perso somme ingenti senza motivo apparente.
Nel solo mese di gennaio la Polizia Locale di Gatteo ha ricevuto diverse denunce per truffe online, un dato che accende i riflettori su un fenomeno in preoccupante crescita anche sul territorio La vittima si è accorta della truffa soltanto al suo risveglio: sul telefono era comparsa una notifica di pagamento per l’acquisto di beni effettuato durante la notte su un sito internet inglese mai autorizzato. Qualcuno è riuscito ad accedere illegalmente ai dati della carta di credito, utilizzandola per transazioni all’estero. Un colpo silenzioso, consumato in poche ore, che ha lasciato il cittadino incredulo davanti all’addebito inatteso.🔗 Leggi su Cesenatoday.it
Maxi inchiesta a Roma, 71 denunciati per 60 truffe online: da polizze assicurative di finti promoter a piani di investimento col trading
Un’inchiesta dei carabinieri di Roma ha portato alla denuncia di 71 persone, tra italiani e stranieri, sospettate di aver commesso circa 60 truffe online tra luglio e dicembre 2025.
Pedaggi, carburanti e polizze Rc Auto: quanto pagheranno gli automobilisti nel 2026
Nel 2026, gli automobilisti italiani dovranno affrontare nuovi aumenti nei costi di pedaggi, carburanti e polizze Rc Auto.
