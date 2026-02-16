Picchia un uomo e gli ruba il telefono dicendogli che ha un debito con lui | indagato 17enne

Un ragazzo di 17 anni di Verano Brianza è stato arrestato dopo aver aggredito un uomo e avergli rubato il telefono, sostenendo di dovergli dei soldi. La rapina si è verificata in un quartiere residenziale, dove il giovane ha avvicinato la vittima e, dopo averla picchiata, le ha chiesto denaro minacciandola. I carabinieri di Meda hanno deciso di applicargli l’obbligo di rimanere in casa, mentre proseguono le indagini sulle altre accuse a suo carico.

Rapina, lesioni, tentata estorsione e spaccio. Sono le accuse per un 17enne residente a Verano Brianza al quale è stata applicata la misura cautelare dell'obbligo di permanenza in casa da parte dei carabinieri della stazione di Meda. Tutto è partito da una denuncia fatta da un 21enne. Secondo la ricostruzione dei militari, nel novembre del 2025 il 17enne avrebbe avvicinato il 21enne in un parco pubblico. Nel corso delle successive indagini svolte dai carabinieri, il telefono sottratto è stato rinvenuto nell'abitazione del 17enne, dove è stato eseguito un sequestro probatorio.

