Piantedosi sfida i giudici e l’ideologia immigrazionista | Così si favorisce l’irregolarità e si indebolisce lo Stato

Matteo Piantedosi, ministro dell’Interno, ha criticato i giudici e le politiche sull’immigrazione, accusandoli di favorire l’irregolarità e di indebolire le strutture dello Stato. Durante un intervento pubblico, ha affermato che le decisioni giudiziarie spesso ostacolano i controlli sui flussi migratori, creando confusione tra le forze dell’ordine. Piantedosi ha anche preso di mira le posizioni considerate troppo permissive, sostenendo che queste alimentano l’immigrazione clandestina e minano la sicurezza nazionale. Nel suo discorso, ha citato casi concreti di operazioni di polizia bloccate da sent

Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi apre un nuovo fronte politico e culturale sul tema dell' immigrazione, indicando non solo un problema operativo ma una frattura più profonda che attraversa lo Stato e le sue istituzioni. Secondo il titolare del Viminale, in Italia esisterebbe una vera e propria ideologia immigrazionista che non si limita a criticare le politiche restrittive del governo, ma finisce per produrre effetti concreti sulla gestione della sicurezza e dei rimpatri. Il punto non è soltanto il dissenso politico, ma il rischio che alcune decisioni, anche giudiziarie o amministrative, possano ostacolare l'azione dello Stato nel contrasto all' irregolarità.