Piantedosi | Le sentenze sui migranti? In Italia c’è un’ideologia che favorisce l’irregolarità

Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi dice che i sabotaggi ai treni sono terrorismo. «E pensare che qualcuno aveva espresso dei dubbi quando ho segnalato, anche in Parlamento, un vero e proprio salto di qualità nelle azioni di anarchici e antagonisti», sostiene oggi in un'intervista a Il Giornale. Sulle sentenze favorevoli agli immigrati, secondo Piantedosi «c'è in Italia una ideologia immigrazionista che si spinge fino a favorire la condizione di irregolarità ed impedire persino i rimpatri di soggetti con gravi precedenti penali. Si tratta di un movimento "di nicchia", minoritario, ma che, ahimè, diventa grave quando tocca anche chi svolge funzioni pubbliche di grande responsabilità.

Durante la festa di Atreju, il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha presentato il nuovo patto europeo volto a contrastare le sentenze infondate sui migranti.

