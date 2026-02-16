Piantedosi | Le sentenze sui migranti? In Italia c’è un’ideologia che favorisce l’irregolarità
Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha affermato che le sentenze sui migranti sono influenzate da un’ideologia favorevole all’irregolarità. La sua dichiarazione arriva dopo aver commentato i recenti atti di sabotaggio ai treni, che ha qualificato come terrorismo. Piantedosi ha ricordato come alcuni avessero messo in dubbio le sue preoccupazioni, anche in Parlamento, nonostante i segnali di un aumento delle azioni violente da parte di gruppi anarchici e antagonisti.
Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi dice che i sabotaggi ai treni sono terrorismo. «E pensare che qualcuno aveva espresso dei dubbi quando ho segnalato, anche in Parlamento, un vero e proprio salto di qualità nelle azioni di anarchici e antagonisti», sostiene oggi in un’intervista a Il Giornale. Sulle sentenze favorevoli agli immigrati, secondo Piantedosi «c’è in Italia una ideologia immigrazionista che si spinge fino a favorire la condizione di irregolarità ed impedire persino i rimpatri di soggetti con gravi precedenti penali. Si tratta di un movimento “di nicchia”, minoritario, ma che, ahimè, diventa grave quando tocca anche chi svolge funzioni pubbliche di grande responsabilità.🔗 Leggi su Open.online
"Con il nuovo patto europeo stop alle sentenze fantasiose sui migranti"
Durante la festa di Atreju, il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha presentato il nuovo patto europeo volto a contrastare le sentenze infondate sui migranti.
Migranti, accordo al Consiglio Ue sui Paesi sicuri: sono 7. Ok agli hub per rimpatri in stati terzi. Piantedosi: «Centri in Albania primo esempio»Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
