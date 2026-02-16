Piantedosi in campo contro i sabotatori dei treni E denuncia l’ideologia immigrazionista della sinistra

Il ministro Piantedosi ha preso posizione contro chi sabotava i treni, attribuendo l’atto a un’ideologia immigrazionista promossa dalla sinistra. La sua denuncia si riferisce a recenti attacchi che hanno causato disagi e ritardi nelle tratte ferroviarie, mettendo in allarme le autorità. Piantedosi ha anche sottolineato l’importanza di rafforzare i controlli sul territorio e intensificare le indagini per identificare i responsabili di questi atti vandalici.

I sabotaggi ferroviari in Italia sono diventati un problema enorme, ed è per questo che «le attività di prevenzione e presidio del territorio vanno di pari passo con quelle di indagine per scovare i colpevoli». A renderlo noto è stato il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, in un’intervista rilasciata a Il Giornale, prima della riunione al Viminale con le forze di polizia, dell’intelligence e del gruppo Ferrovie dello Stato. Poi ha aggiunto: «Gli specialisti dell’antiterrorismo sono al lavoro e confido che quanto prima ci saranno i primi risultati. E pensare che qualcuno aveva espresso dei dubbi quando ho segnalato, anche in Parlamento, un vero e proprio salto di qualità nelle azioni di anarchici e antagonisti». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

Matteo Piantedosi, ministro dell’Interno, ha criticato i giudici e le politiche sull’immigrazione, accusandoli di favorire l’irregolarità e di indebolire le strutture dello Stato.

Gli elettori di sinistra non sono più disposti a sostenere un fronte che sembra perdere la bussola.

