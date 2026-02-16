Piantedosi in campo contro i sabotatori dei treni E denuncia l’ideologia immigrazionista della sinistra
Il ministro Piantedosi ha preso posizione contro chi sabotava i treni, attribuendo l’atto a un’ideologia immigrazionista promossa dalla sinistra. La sua denuncia si riferisce a recenti attacchi che hanno causato disagi e ritardi nelle tratte ferroviarie, mettendo in allarme le autorità. Piantedosi ha anche sottolineato l’importanza di rafforzare i controlli sul territorio e intensificare le indagini per identificare i responsabili di questi atti vandalici.
I sabotaggi ferroviari in Italia sono diventati un problema enorme, ed è per questo che «le attività di prevenzione e presidio del territorio vanno di pari passo con quelle di indagine per scovare i colpevoli». A renderlo noto è stato il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, in un’intervista rilasciata a Il Giornale, prima della riunione al Viminale con le forze di polizia, dell’intelligence e del gruppo Ferrovie dello Stato. Poi ha aggiunto: «Gli specialisti dell’antiterrorismo sono al lavoro e confido che quanto prima ci saranno i primi risultati. E pensare che qualcuno aveva espresso dei dubbi quando ho segnalato, anche in Parlamento, un vero e proprio salto di qualità nelle azioni di anarchici e antagonisti». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
Piantedosi sfida i giudici e l’ideologia immigrazionista: “Così si favorisce l’irregolarità e si indebolisce lo Stato”
Matteo Piantedosi, ministro dell’Interno, ha criticato i giudici e le politiche sull’immigrazione, accusandoli di favorire l’irregolarità e di indebolire le strutture dello Stato.
Swg, gli elettori di sinistra presentano il conto al campo largo: troppa ideologia, zero visione del paese, tutto da rifare
Gli elettori di sinistra non sono più disposti a sostenere un fronte che sembra perdere la bussola.
Fatti di Torino, il sindacato lavoratori di polizia contro PiantedosiRiportiamo la dichiarazione di Nicola Rossiello, segretario generale del sindacato lavoratori di polizia, riguardo agli scontri avvenuti a Torino in ... pressenza.com
Askatasuna, Lo Russo replica a Piantedosi: Governo in difficoltà, alibi per nascondere mancanze in ordine pubblicoIl sindaco reagisce all'informativa fatta in Parlamento. Prime ma timide richieste di dimissioni del ministro Guadagna campo il fuoco delle polemiche sul corteo nazionale del 31 gennaio contro lo sgom ... torinotoday.it
«La narrazione del Ministro Piantedosi sui fatti di Torino appare totalmente rovesciata rispetto alla realtà che noi, come operatori e sindacato sul campo, riscontriamo. Sostenere che i manifestanti abbiano fornito copertura ai violenti significa non rendere giusti - facebook.com facebook
Potenziato il presidio di sicurezza a Roma presso la stazione Termini e il Colosseo con l’impiego di altri 3 mezzi blindati e 12 militari dell'Esercito. L'iniziativa si inserisce nell’ambito della cornice di “Strade Sicure”, che vede i militari in campo con le Forze dell’ x.com