Piano Ue sui rimpatri | tra raid e sorveglianza il rischio di un clone del modello Ice
L’Unione Europea ha proposto un nuovo piano sui rimpatri, ma le misure più dure, come raid e sorveglianza intensificata, rischiano di creare un sistema simile a quello dell’ICE negli Stati Uniti. A Bruxelles, i rappresentanti si preparano a discutere il progetto nella commissione Libertà civili, con il voto atteso all’inizio di marzo.
Il piano europeo sui rimpatri prende forma mentre a Bruxelles si prepara il voto in commissione Libertà civili previsto per l’inizio di marzo. La proposta di regolamento presentata dalla Commissione europea lo scorso marzo punta ad aumentare le espulsioni delle persone prive di titolo di soggiorno, con la possibilità di trasferirle in centri offshore situati in Paesi extra Ue. Oggi, secondo i dati richiamati dalla Commissione, una persona su cinque destinataria di un ordine di rimpatrio viene effettivamente riportata nel Paese di origine. L’obiettivo dichiarato è rendere le procedure “efficaci e moderne”. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
Nessun via libera Ue al modello Albania sui migranti: cosa prevedono davvero le nuove regole sui rimpatri
Il Consiglio Ue Affari Interni ha approvato nuove regole sui rimpatri, rafforzando le misure di controllo e gestione dei migranti.
Stretta sui rimpatri e hub in Paesi terzi, l?accordo Ue sdogana il piano Albania: i punti e la svolta sui migranti
L'Unione Europea adotta una posizione più rigorosa sulla gestione dei migranti, approvando un accordo che prevede rimpatri più efficaci e l'istituzione di hub in Paesi terzi.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Nuove regole UE si avvicinano a gestione migranti ICE; La stretta sull'immigrazione: cosa cambia in concreto; Piano Ue sui rimpatri: tra raid e sorveglianza, il rischio di un clone del modello Ice; L'Ue vota la stretta sul diritto d'asilo: via libera all'elenco dei Paesi sicuri.
Piano Ue sui rimpatri: tra raid e sorveglianza, il rischio di un clone del modello IceIl regolamento sui rimpatri Ue apre a raid, perquisizioni e scambio massivo di dati: l’Europa verso un enforcement stile Ice ... lanotiziagiornale.it
L’UE come gli USA, la stretta sui migranti irregolari rischia di innescare un modello ‘ICE’. L’allarme di 88 ONGIl piano di espulsioni di migranti UE rischia di portare a misure di contrasto simili a quelle dell'ICE in Usa: allarme di 88 associazioni per diritti umani ... eunews.it
Bologna, Modena, Reggio Emilia: sicurezza invocata ogni giorno, ma il CPR sempre altrove. Il modello delle città rosse è questo: l’ordine pubblico è giusto purché non sia responsabilità propria, si chiedono più pattuglie ma si bloccano i rimpatri, così l’irregolar - facebook.com facebook