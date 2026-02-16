Petrecca resta alla guida Rai Sport | Non intende dimettersi aspetta una ricollocazione
Petrecca rimane alla guida di Rai Sport, nonostante le polemiche legate allo scandalo olimpico. Secondo fonti interne, il direttore non ha intenzione di dimettersi e attende una nuova collocazione all’interno dell’azienda. Nei corridoi Rai si parla di un suo rifiuto a lasciare il ruolo, puntando invece a trovare una posizione diversa in futuro.
Lo scandalo olimpico non avrebbe smosso il direttore di Rai Sport che, nonostante le critiche, stando a quanto apprende Fanpage dai corridoi Rai non avrebbe alcuna intenzione di fare un passo indietro. A Rai Sport c'è uno stallo alla messicana, mentre la protesta dei giornalisti prosegue durante le Olimpiadi.🔗 Leggi su Fanpage.it
Tutti i Tg Rai in protesta contro Petrecca il 13 febbario: “Solidarietà ai colleghi di Rai Sport”
I telegiornali Rai si fermano, protesta contro Petrecca.
Clamorosa decisione dei giornalisti Rai Sport contro Petrecca dopo la cerimonia olimpica: “Peggior figura di sempre”
I giornalisti di Rai Sport annunciano una protesta dura contro il direttore Petrecca.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Petrecca resta alla guida Rai Sport: Non intende dimettersi, aspetta una ricollocazione; Petrecca confermato dalla Rai dopo la figuraccia della telecronaca dell’inaugurazione delle Olimpiadi: Ma chieda scusa alla redazione; Petrecca, tutti gli errori e le gaffe durante la sua telecronaca della cerimonia; Figuraccia alla cerimonia delle Olimpiadi 2026: il sindacato Rai contro Petrecca.
Figuraccia alla cerimonia delle Olimpiadi 2026: il sindacato Rai contro PetreccaIl direttore di Rai Sport nella bufera dopo le numerose gaffe commesse durante la telecronaca dell'evento d'apertura dei Giochi Olimpici. movieplayer.it
Petrecca, caso internazionale. Tutta la Rai senza firme, il direttore rischia il postoDomani l’agitazione per tg, gr, programmi di informazione e testate online. Si sfila il sindacato di destra. Le gaffe in diretta hanno fatto il giro del mondo ... repubblica.it
MILANO CORTINA I Nuove accuse al direttore di Rai Sport Paolo Petrecca, aumento dei costi e influencer esterne. Il cdr chiede "scelte radicali". Ad Auro Bulbarelli il commento della cerimonia di chiusura dei Giochi #ANSA facebook
MILANO CORTINA I Nuove accuse al direttore di Rai Sport Paolo Petrecca, aumento dei costi e influencer esterne. Il cdr chiede "scelte radicali". Ad Auro Bulbarelli il commento della cerimonia di chiusura dei Giochi #ANSA x.com