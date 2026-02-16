Petrecca resta alla guida Rai Sport | Non intende dimettersi aspetta una ricollocazione

Petrecca rimane alla guida di Rai Sport, nonostante le polemiche legate allo scandalo olimpico. Secondo fonti interne, il direttore non ha intenzione di dimettersi e attende una nuova collocazione all’interno dell’azienda. Nei corridoi Rai si parla di un suo rifiuto a lasciare il ruolo, puntando invece a trovare una posizione diversa in futuro.

Lo scandalo olimpico non avrebbe smosso il direttore di Rai Sport che, nonostante le critiche, stando a quanto apprende Fanpage dai corridoi Rai non avrebbe alcuna intenzione di fare un passo indietro. A Rai Sport c'è uno stallo alla messicana, mentre la protesta dei giornalisti prosegue durante le Olimpiadi.🔗 Leggi su Fanpage.it

I telegiornali Rai si fermano, protesta contro Petrecca.

I giornalisti di Rai Sport annunciano una protesta dura contro il direttore Petrecca.

